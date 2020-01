Laura Stach , Sozialarbeiterin vom Sozialdienst für Flüchtlinge der Stadt Münster und Veselj Demiri vom städtischen Hausdienst waren dort zuletzt für die Betreuung der Unterkunft verantwortlich. Nun wurde die Betriebsträgerschaft im Rahmen einer Ausschreibung an den Caritasverband vergeben. Neben der Flüchtlingseinrichtung in Hiltrup betreut der Caritasverband bereits eine Unterkunft in Nienberge und in Roxel.

Katharina Quittmann, Elisabeth Solisch (Betreuung) und Waldemar Zielonka (Technischer Dienst) vom Caritasverband stehen ab sofort als Ansprechpersonen zur Verfügung – für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung, aber auch für die Nachbarschaft.