Die Tischtennismannschaft des Immanuel-Kant-Gymnasiums hat sich nach vier Jahren einen Traum erfüllt und ist amtierender Meister des Regierungsbezirks Münster. Damit ist das Team zugleich für das Landesfinale in Düsseldorf qualifiziert. Düsseldorf ist die Tischtennishochburg in Nordrhein-Westfalen und der Heimatstandort von Timo Boll.

Am Dienstag bewiesen Jan Hidding , Nils Helmers , Tobias Elbert, David Reichelt, Lukas Brun und Damian Hintemann beim Finalturnier des Regierungsbezirks in Recklinghausen, dass sie zu einem richtigen Team zusammengewachsen sind, heißt es in der Mitteilung der Schule. Bereits beim Finale auf Bezirksebene in Ostbevern opferten sich Tobias Elbert und David Reichelt und spielten gegen das Doppel Nummer eins des Gymnasiums Johanneum. Auch in Recklinghausen verloren zwar Jan Hidding und Nils Helmers ihre ersten Einzel, zeigten aber im Doppel, dass man mit Teamgeist sehr weit kommen kann. Somit bezwang das Kant-Gymnasium das Hittorf-Gymnasium aus Recklinghausen letztendlich souverän mit 7:2 Spielen.

Anschließend drehten alle sechs Akteure noch einmal richtig auf und ließen dem Pius-Gymnasium aus Coesfeld nicht den Hauch einer Chance. Ein makelloses 9:0 und 27:0 Sätze bescherte ihnen dann die Regierungsbezirksmeisterschaft.