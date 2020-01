Wintersport und Aprés-Ski mitten in Hiltrup-Ost – das TuS-Clubheim macht es am 31. Januar und 1. Februar (Freitag und Samstag) jeweils ab 18 Uhr möglich. Der Anmeldeschluss rückt immer näher.

Denn nachdem die Veranstalter im vergangenen Jahr komplett überrannt wurden, wollen sie diesmal etwas mehr Vorlauf haben. Teams können sich deswegen nur noch bis Sonntag (19. Januar) anmelden. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 80 Teams an den Start. Auch in diesem Jahr laufen die Anmeldungen gut, berichtet der TuS.

Eine Mannschaft sollte aus mindestens zwei und maximal fünf Personen bestehen. Das Thekenteam des TuS Hiltrup hofft auf zahlreiche neue Gesicher und natürlich auf Wiederholungstäter. Die beiden Wanderpokale konnten im vergangenen Jahr von der TuS-Stadionverwaltung und dem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Hiltrup ergattert werden.

Die Startgebühr für das Eisstockschießen beträgt je Team 15 Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@tus-hiltrup-clubhaus.de oder per Whatsapp an ✆ 0 17 6 / 23 61 64 37.