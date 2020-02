Wenn man die Augen schloss und sich vorstellte, irgendwo in einem kleinen Club in Tennessee zu sein, glaubte man fast, Johnny Cash sei von den Toten erwacht: The Cashbags lieferten am Wochenende eine authentische Revival-Show ab – wenn auch nicht im Mittleren Westen der USA, sondern in der Hiltruper Stadthalle.

Groß angekündigt als „wahrhaftigstes Johnny-Cash-Revival der Welt“, lockte die Band knapp 300 Country-Fans nach Hiltrup. Und wie schon an den Kennzeichen aus Mönchengladbach, Gütersloh, Aachen und vielen weiteren Städten in NRW auf dem Parkplatz erkennbar, hatten viele eine längere Anreise nicht gescheut, um die Cashbags zu sehen.

Die Frisuren, die Outfits, dazu lässige Tanzschritte kombiniert mit Gitarrensoli sorgten dafür, dass sich das Publikum in eine andere Zeit zurückversetzt fühlte. Mit Songs wie „Blue Suede Shoes“, „I Walk the Line“ und „Ring of Fire“ brachten die Cashbags eine gute Atmosphäre in die Stadthalle.

Die sechsköpfige Band um Leadsänger Robert Tyson und um Valeska Kunath, die Cashs Frau June Carter verkörperte, sorgte für eine authentische Performance: Tyson überzeugte nicht nur mit einer charakteristischen Stimme, sondern auch damit, dass er – wie sein Idol – das Talent besitzt, abwechselnd auf zwei Mundharmonikas zu spielen. Außerdem musste der Sänger sich den amerikanischen Dialekt für die englischsprachigen Ansagen zwischen den Songs nicht antrainieren: Er stammt aus Georgia.

Schon in sieben Wochen wird die nächste Revival-Show in der Stadthalle stattfinden. Am 20. März werden „The Cavern Beatles“ mit ihrer Yesterday-Tour nach Hiltrup kommen – mal sehen, ob sie ihre Idole ähnlich gut covern können wie die Cashbags.