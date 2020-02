Der Gärtner ist immer der Mörder. Warum sollte das bei einer Geschichte, die von einem Fernseh-Kommissar gelesen wird, anders sein?

Mag der Mörder noch so fintenreich agieren, allerlei falsche Spuren legen und die ortsansässige Polizei hinter das Licht führen – ein Gläschen Holunderblütenlikör kann wahre Wunder wirken. „Sie wollte widersprechen und brachte nur ein Lallen zustande. Bald schlief sie tief und fest.“ Gärtner verfügen über ein ganzes Füllhorn an Giften, die sie selbst gemachten Likör oder der Gemüsesuppe beimischen können.

Mit seinen „kriminellen Geschichten des O.“ im Handgepäck hatte Roland Jankowsky am Dienstagabend den Weg in den Kulturbahnhof gefunden. Dreimal war er in den zurückliegenden Jahren bereits da, im vierten Anlauf wagte er sich an einen Doppeltermin. Zwei Lesungen, beide ausverkauft. Das spricht für sich.

Wer bei dem Titel an die berühmte „Marquise von O“ denkt, gilt als hoffnungslos verkopft. Nicht Kleist, sondern Overbeck ist angesagt. O wie Overbeck oder wie es bei der Aufforderung heißt: „Waffe weg, Over…“. Den Namen des Fernseh-Kommissars darf Jankowsky nicht auf ein Buchcover setzen lassen, doch „den gedachten Raum im Kopf der Leser kann mir keiner klauen“, sagt er verschmitzt.

Warum kann und will Jankowsky nicht von diesem Overbeck lassen? Dieses Mal hat er einen guten Grund dafür: das 25-jährige Bestehen der Wilsberg-Krimi-Reihe. Der Krimi „Wellenbrecher“, der am Samstag (8. Februar) zu sehen ist, ist eine Jubiläumsfolge und wurde auf Norderney gedreht. Zu seiner großen Freude waren die Ermittler der Friesland-Krimis mit dabei. Ins Schwärmen gerät Jankowsky, wenn von der „süßen Apothekerin aus Leer“ spricht. Er macht es spannend: „Vielleicht haben wir sogar gemeinsam ermittelt.“

Seine Lesung beginnt er etwas kurios. Am Ende der Geschichte fliegt ein Bahnhof in die Luft. Und das ausgerechnet bei einer Lesung im Kulturbahnhof? Egal. Selbst wenn Jankowsky aus dem Telefonbuch vorlesen würde – so hatte Mechtild Born in ihrer Begrüßung behauptet – , würden seine Fans das verzeihen. Doch er hat etwas Besseres als ein Telefonbuch dabei.

„Die Letzte macht das Licht aus“ ist die Geschichte eines passionierten Gartenfreundes und frustrierten Ehemannes, der kurzerhand seine Frau um die Ecke bringt, nachdem jene zunächst nach Spanien geflohen war, aber überraschend zurückgekehrte mit der Forderung, sich auszahlen zu lassen. Auch Klaus Stockelbroecks Geschichte „Schnell erledigt“ hat es in sich und endet mit Mord. Man lernt: Bedienstete in der Friedhofsverwaltung sind im Vorteil, wenn es darum geht, eine Leiche unauffällig verschwinden zu lassen. Krimis, Heiterkeit und Klamauk bestimmen die Lesung. Ernst wird Jankowsky, als er am Dienstagabend einmal mit dem Mikrofon kämpft. Überaus unterhaltsam ist wiederum eine zweite Geschichte Klaus Stockelbroecks, in der ein Duschvorhang eine zentrale Rolle spielt. „Prickelnd sollte es bleiben bis zum Schluss“, bemerkt der Bösewicht lakonisch. Es handelt sich dabei nicht um das Remake eines Hitchcock-Klassikers.