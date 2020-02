Kurz vor dem Saisonstart trafen sich die Vereinsvorstände der drei Münsteraner Segelclubs in einer gemütlichen Frühstücksrunde, um ihre Teamarbeit weiter auszubauen. Eingeladen hatte der Hiltruper Segelclub, der angesichts seiner Wasserpest-Probleme im vergangenen Jahr von den beiden Aaseeclubs freundschaftliche Unterstützung erfuhr.

Mit einem Hiltruper Vereinsboot am Steg des SC Hansa am neueren Aasee und der Einladung zum gemeinsamen Opti-Training und zum offenen Segeltreff donnerstags im SCM wurden den Hiltruper Seglerinnen und Seglern trotz der Probleme im eigenen Revier die Möglichkeit eröffnet, ihren Sport auch in der zweiten Saisonhälfte auszuüben.

Für die kommende Saison stehen schon einige gemeinsame Termine an wie die Opti-Stadtmeisterschaften am 6. Juni, die in diesem Jahr vom HiSC ausgerichtet werden. Insgesamt wollen die drei befreundeten Vereine ihren Sport in Münster bekannter machen.

Warum immer nur Fußball, Tennis oder Reiten? Auch der Segelsport bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine Riesenchance, sich draußen in der Natur sportlich und im Team zu engagieren und die Freizeit zu genießen. Die Mitglieder der drei Clubs können das mit Begeisterung bezeugen.