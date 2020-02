Für den alljährlichen Studientag des Kardinal-von-Galen-Gymnasium war das Thema Gerechtigkeit ausgewählt worden. Schüler der Q1 (Jahrgangsstufe 11) befassten sich gemeinsam mit Aspekten gerechten Handelns und kamen dabei mit zahlreichen Experten ins Gespräch.

„Gerechtigkeit ist eine Tugend“, sagte der Politologe Prof. Dr. Klaus Schubert von der Universität Münster in seinem Impulsvortrag. „Geb dem Tier, das seine Gründe hat, genügend Gründe, um noch mehr Mensch zu werden“, lautete Schuberts Appell, mit dem er die Schüler in die zehn Arbeitsgruppen entließ. Zuvor hatte er dargelegt, dass Gerechtigkeit viel mit Humanität zu tun habe. Dabei hatte er einen Gedanken des Berliner Philosophen Volker Gebhardt aufgegriffen, der den Menschen als „ein Tier, das seine Gründe hat“ charakterisiert hatte. Jeder sei aufgerufen, die Welt an jedem Tag etwas gerechter zu machen.

Als Politologie müsse er Gerechtigkeit auch als politischen Auftrag verstehen, begann Schubert mit seiner Darstellung der Grundlagen des Sozialstaates in Deutschland, die sich aus Artikel 28 des Grundgesetzes ergeben. Die Verhinderung existenzieller materieller Not, der Ausgleich krasser Wohlstandsunterschiede sehe der Statt dabei als seine Pflichten an, wie auch den Schutz von Minderheiten. Letzteres gewinne in einer stets diverser, pluraler und unterschiedlicher werdenden Gesellschaft an Bedeutung. Der Staat gebe für soziale Aufgaben mehr Geld aus als für jedes andere Politikfeld, sagte Schubert. 2016 seien es 918 Milliarden Euro gewesen, das seien 11 000 Euro pro Einwohner in Deutschland. Zentrale Felder der Sozialpolitik seien die klassischen Sozialversicherungen, Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtspolitik sowie der Finanzausgleich zur Herbeiführung gleichwertiger Lebensbedingungen.

Kinderarbeit, Arbeitsmigration, Inklusion, schulische Bildung sowie Gerechtigkeit und Klimawandel lauteten einige Aspekte, unter denen näher in das Thema eingestiegen wurde. Dabei kamen die Schüler unter anderem mit Klaus Maiwald (Christusgemeinde Hiltrup), dem ehemaligen Richter Michael Skawran, John Uzuh (Diakonie Münster), Prälat Kossen aus Lengerich sowie Marcus Hoff (Stift Tilbeck) ins Gespräch. Eine Podiumsdiskussion bildete des Abschluss des Studientages.