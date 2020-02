Das hat man nicht alle Tage: Dass eine Kirche vollkommen leergeräumt ist. Die Kirchengemeinde St. Clemens bereitet sich auf die Sanierung und Umgestaltung der Pfarrkirche nach Aschermittwoch vor.

„Bevor die Innensanierung der Pfarrkirche St. Clemens beginnt und die Handwerker das Zepter in die Hand nehmen, nutzen wir die Chance des weiten Raumes der leeren Kirche, um ihn ganz neu und anders zu erleben“, kündigt Pfarrer Mike Netzler „14 Tage Kulturkirche“ an. Das Motto: „Open space – open mint“, somit also „freier Raum, freier Geist.“

Besondere Gottesdienste, Lesungen, Konzerte und sozial-caritative Aktionen soll es vom 29. Februar bis 14. März geben. Diese Veranstaltungen sind in Planung:

Am 29. Februar (Samstag) wird der Vorleseclub um 19.30 Uhr die Reihe eröffnen mit einem Abend zum Thema „Zur Kirche! Bauen, pilgern, und …?“ im ausgeräumten Chorraum.

Am 1. März (Sonntag) laden die Chöre der Gemeinde um 17 Uhr zu einem besonderen Chorkonzert unter der Überschrift: „Einen neuen Aufbruch wagen“ ein.

Am 2. und 9. März (jeweils Montag) wird die Münster-Tafel ihre Lebensmittelausgabe in die ausgeräumte Pfarrkirche verlegen.

Am 5. März (Donnerstag) wird es um 19.30 Uhr ein offenes Singen mit dem Organisten Simon Halfmann in der Kirche geben.

Am 6. März (Freitag) laden die Pfadfinder und Messdienerleiter zu einem Solidaritätsessen in die ausgeräumte Kirche ein. Der Verkauf der Eintrittskarten startet in Kürze.

Am 7. März (Samstag) präsentiert der Lesedrache der Stadtteilbücherei um 10 Uhr Bibelgeschichten für Kinder mit dem Kamishibai.

Am selben Tag (7. März) um 19.30 Uhr folgt eine Masematte-Lesung mit Wolfgang Schemann.

Am 11. März (Mittwoch) wird die Abendmesse um 19 Uhr von Alt-St. Clemens in die Pfarrkirche verlegt. Es wird ein besonders gestalteter „Baustellengottesdienst“.

Am 13. März (Freitag) wird die Kirche in der Zeit von 20 bis 23 Uhr unter dem Motto „Colourful“ besonders illuminiert und in Szene gesetzt. Bei Musik und meditativer Atmosphäre wird zum Gebet und Verweilen eingeladen.