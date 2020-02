Am Wochenende hat Pörsel am Kardinal-von-Galen-Gymnasium zum ersten Mal ein Seminar „Fit für die Zukunft“ angeboten, das einen ganz anderen Weg geht: Die Schüler und Schülerinnen sollen sich zunächst einmal darüber im Klaren werden, was ihre eigenen Stärken, Wünsche und Ansprüche sind: Was kann ich? Wovon lasse ich mich gerne begeistern? Wann bin ich in meinem Element? Bei welcher Tätigkeit vergeht für mich die Zeit wie im Fluge?

„Die Schüler sollen erst einmal wissen, was für tolle Talente sie haben“, erklärt Pörsel, der langjähriger Dozent der Oberstufen-Akademie in Meschede war und als Newplacement-Manager Führungskräften bei der Jobsuche behilflich ist. Mit einem gesunden Zutrauen in die eigenen Stärken sollen sie sich an die eigentliche Berufssuche machen dürfen.

Pauline Melcher erzählt, dass sie häufig mit der Frage konfrontiert werden: „Weißt du denn schon, was du nach dem Abitur machen willst?“ Ein bisschen Druck verspürt sie deshalb schon. Pörsel kennt das Problem. „Druck blockiert uns“, sagt er. Er setzt bewusst auf Entspannung, damit gute Ideen aufkommen können. Pauline berichtet, ihr sei bei dem Seminar klarer geworden, was sie für die Zukunft möchte.

Das zweitägige Seminar habe sie weitergebracht, erzählt auch Julia Bossert. Sie könne zwar noch keinen konkreten Beruf benennen, den die ergreifen möchte. Aber sie fühle sich jetzt deutlich besser.

„Herauszufinden, was der richtige Beruf sein könnte, ist eure Aufgabe der nächsten zwei Jahre“, erklärt Pörsel. Mit den 15 Schülern der Premierenveranstaltung will er regelmäßig im Kontakt bleiben, einmal pro Monat ans KvG kommen und bei Fragen weiterhelfen. „Das soll in Kooperation mit der Agentur für Arbeit erfolgen“, sagt er.

Schulleiter Dr. Heinrich Zopes unterstützt das Konzept, bereits einen Schritt vor der eigentlichen Berufsberatung anzusetzen. So werde das bereits erprobte Konzept der Berufs- und Studienorientierung am KvG um mehrere Projektbausteine erweitert. Zopes wies darauf hin, dass dieses Angebot nur dauerhaft vorgehalten werden könne, wenn es der Schule gelinge, Sponsoren zu finden.

„Ich glaube, das Projekt ist auch aus Sicht der Wirtschaft förderungswert. Es setzt an der richtigen Stelle an, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen“, zeigt er sich überzeugt.