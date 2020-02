Noch frisch in Erinnerung ist der Besuch des amtierenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn . Vor gut einem Jahr war er im Januar 2019 Ehrengast des Neujahrsempfang des Bezirksbürgermeisters Joachim Schmidt. In der Aula der Deutschen Hochschule der Polizei sprach der gebürtige Ahausener über aktuelle Fragen des Gesundheitssystems, den dringenden Bedarf an Pflegekräften und die Organspende. Politik müsse Perspektiven aufzeigen, erklärte Spahn. „Wir müssen eine Idee davon haben, wohin wir wollen.“

Armin Laschet , der heutige NRW-Ministerpräsident, hatte im Spätsommer 2013 zu einer Regionalkonferenz der CDU in NRW eingeladen. Diese Konferenz fand in der Stadthalle Hiltrup statt. Der Fokus wurde auf den ländlichen Raum gelegt. Dem Landesvorsitzenden Armin Laschet war es gelungen, reichlich Prominenz für seine Regionalkonferenz zu gewinnen. Aus Berlin war die damalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ilse Aigner, angereist. Aus Brüssel war der EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn nach Hiltrup geeilt.

Drei Jahre zuvor war es in der Stadthalle Hiltrup zu einem direkten Duell zwischen Armin Laschet und Norbert Röttgen gekommen. Beide wollten Spitzenkandidat der CDU in NRW werden und den damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers beerben. Die bundesdeutsche Öffentlichkeit schaute auf diese Auseinandersetzung – auch weil es völlig neu war, dass bei der CDU das Parteivolk direkt mitbestimmen durfte bei der Aufstellung des Spitzenpersonals.

Röttgen konnte damals noch einen Punktsieg verbuchen. Das Desaster folgte bei den Landtagswahlen, da Röttgen sich nicht zu einem klaren Bekenntnis zu NRW durchringen konnte. Zwischendurch war Röttgen in der Versenkung verschwunden, dann erlebte er in Berlin sein politisches Comeback als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.

Armin Laschet hat sich als Ministerpräsident in NRW hohes Ansehen erarbeitet. Und möglicherweise kommt es erneut zu einer Neuauflage des Duells zwischen Röttgen und Laschet. Und welche Rolle werden Spahn und Merz spielen?