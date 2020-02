Auch die 60. Mitgliederversammlung des Akademischen Ruder-Clubs ( ARC ) zu Münster fand unter großer Beteiligung seiner Mitglieder statt. Udo Weiss , Sprecher des Vorstandes und Versammlungsleiter, begrüßte die Anwesenden, insbesondere die beiden anwesenden Gründungsväter Dr. Horst Uhlig und Hans Rath.

Der ARC zu Münster nahm im Jahr 2019 an 37 Regatten in Deutschland, der Niederlande, Österreich und Ungarn teil und erreichte 54 Siege (ohne Ruder-Bundesliga). Der am Bootshaus Hiltrup stationierte Münsteraner Männer Achter wurde Vize-Meister der Ersten Ruder-Bundesliga, so die Bilanz von Michael Herzog, verantwortlich für den Bereich Sport.

Die Gesamtruderleistung aller ARC-Mitglieder sank 2019 um gut 20 000 Kilometer auf 68 058 Kilometer. Hauptgrund hierfür war der massive Befall durch den Eichenprozessionsspinner, der dazu geführt hatte, dass das Training zeitweise komplett eingestellt werden musste. Schon aus diesem Grund hatte der ARC zu Münster Anfang des Jahres auf Eigeninitiative viele Vogel- und Fledermauskästen aufgehängt. Dennoch wünsche man sich in diesem Jahr „eine zeitgerechte, von Zuständigkeitsdenken befreite Reaktion der Ämter“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Abschluss der Versammlung dankte Udo Weiss im Namen des Vorstandes allen Anwesenden und wies auf das anstehende 60. Jubiläum hin, das im Rahmen eines Sommerfestes am 6. Juni am Bootshaus Hiltrup gefeiert werden soll.