„The Cavern Beatles “ gastieren am 20. März in der Stadthalle Hiltrup. Weit mehr als 300 000 Besucher in Deutschland haben die Auftritte der Cover-Band der „Fab Four“ in den vergangenen Jahren miterlebt. Wie durch eine Zeitmaschine werden die Zuschauer in die 1960er Jahre zurück versetzt. Die Besucher dürfen sich auf ein mehr als zweistündiges Power-Konzert freuen. Tickets ab 29 Euro gibt es im Reisebüro Hülsmann an der Westfalenstraße sowie im WN-Ticket Shop am Prinzipalmarkt sowie unter: