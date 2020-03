TuS Hiltrup verleiht ab Mittwoch Sportgeräte

Darüber hinaus gibt es ab Mittwoch die Möglichkeit, sich Sportgeräte für Zuhause gegen Pfand auszuleihen. „Die Hanteln, Bälle und Matten liegen bei uns aktuell auch nur ungenutzt rum“ erklärt Simon Chrobak , Geschäftsführer beim TuS, „da haben wir uns gedacht, verleihen wir die Sachen doch, damit die Menschen zu Hause weiter Sport machen können.“

Eine Reservierung ist ab sofort bis Donnerstag online oder telefonisch über die Geschäftsstelle möglich. Die Lieferung erfolgt dann am Freitag frei Haus per Lastenrad. „Ein Service für unsere Mitglieder und alle die es noch werden wollen“, so Chrobak.