BASF stellt Desinfektionsmittel her

Bei Tausenden Firmen brechen wegen der Corona-Krise Aufträge und Arbeitsplätze weg. Doch es gibt auch gute Nachrichten von Unternehmen: Die BASF Coatings am Standort Hiltrup hat damit begonnen, Desinfektionsmitteln zu produzieren. Die erste Lieferung mit etwa 300 Litern konnte bereits an die umliegenden Krankenhäuser zugestellt werden.

Mehr als 40 Mitarbeiter sind inzwischen unter Hochdruck mit diesem Projekt beschäftigt. „Die Herausforderung für uns bestand darin, kurzfristig ein Produkt herzustellen, was nicht zu unserem Portfolio gehört“, berichtet Betriebsleiterin Anne-Carolin Bruns. Alle Abteilungen im Werk hätten mit viel Engagement zur Fertigung und Bereitstellung der Desinfektionsmittel beigetragen. Die Herstellung und Abfüllung erfolgt in Produktionsanlagen, die eigentlich bei der Herstellung von Lacken zum Einsatz kommen. Dazu sind die Anlagen vor dem Einsatz gründlich gereinigt und gespült worden. Bei der Qualitätsprüfung kamen Geräte aus den Laboren zum Einsatz.

Hilfe im Kampf gegen das Virus

Bis zuletzt fand die Hiltruper Hilfsaktion hinter verschlossenen Türen statt – mehrfach hatte unsere Zeitung vergeblich Presseanfragen zu diesem Thema an das Unternehmen gerichtet. Schließlich verkündete die Bezirksregierung Münster den Start der Aktion.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller wandte sich an die Öffentlichkeit und lobte das Projekt. „Ich freue mich sehr, dass BASF Coatings sich so schnell bereit erklärt hat, Desinfektionsmittel zu produzieren und Schutzkleidung bereitzustellen. Damit unterstützt BASF vor allem die Krankenhäuser im Regierungsbezirk Münster im Kampf gegen das Virus.“ Hilfsdienste hätten am Freitag die ersten Chargen Desinfektionsmittel in die Kreise und Städte gebracht.

Ludwigshafen produziert schon länger

Am Hauptsitz der BASF in Ludwigshafen werden bereits seit einiger Zeit Desinfektionsmittel produziert, die zunächst den Krankenhäusern in der Metropolregion Rhein-Neckar und später Hausärzten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Bislang haben sich weit über 1000 Kliniken, Praxen und weitere Institutionen aus ganz Deutschland bei BASF gemeldet. Nach Medienberichten aus der Region sind die Produktionskapazitäten am Standort Ludwigshafen allerdings auf etwa 35 Tonnen pro Woche begrenzt, deswegen musste von Beginn an priorisiert werden.

Das Hiltruper Werk wird bis zu etwa 2400 Liter pro Arbeitstag herstellen können. „Das medizinische Personal muss die Kranken sicher versorgen können“, erläutert Geschäftsführer Sören Bauermann, der das Hilfsprojekt leitet, die Entscheidung des Unternehmens.

Die für die Herstellung von Desinfektionsmitteln benötigten Rohstoffe würden zum Teil auch für die Herstellung von Lacken verwendet. „Wir haben sie in der Regel vorrätig, mussten einige aber nachbestellen“, so das Unternehmen. Zurzeit wird in der gesamten BASF so umdisponiert, dass die Fertigung von Desinfektionsmittel priorisiert werden kann.

Schutzkleidung bereitgestellt

Neben Desinfektionsmitteln stellt die BASF Coatings am Standort Hiltrup auch Schutzausrüstung in Form von Atemschutzmasken, Schutzanzügen und weiterem Material bereit. Die Abgabe erfolgt in Absprache mit der Bezirksregierung Münster, die den Bedarf zentral steuert.