Grüne: Kandidaten zur BV-Wahl 2020

Die Hiltruper Grünen sehen großen Handlungsbedarf in der Lokalpolitik und treten daher mit breit angelegten Themenfeldern zur Wahl an: Ein Schwerpunkt bildet das künftige Baugebiet in Hiltrup-Ost. Die Verkehrsentwicklung mit Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs sowie des ÖPNV soll in Hiltrup stärkeres Gewicht bekommen. Für mehr Umweltschutz legen die Grünen unter anderem Augenmerk auf verstärkte Förderung erneuerbarer Energien sowie moderne Bau- und Stadtplanung nach strengen ökologischen Standards. Auch die im Bezirk Hiltrup zunehmend auseinander driftende soziale Schere möchten die Grünen stärker in den Blick nehmen, um langfristig die Lebensqualität in Münsters Süden für alle Menschen unabhängig vom Einkommen zu sichern, einschließlich verstärkter Bildungsförderung für Kinder aller Bevölkerungsgruppen.

„In Kürze stellen wir unser Konzept für eine künftige Öko-Siedlung Hiltrup-Ost und im Mai unser Wahlprogramm vor. Wir freuen uns auf den anstehenden Wahlkampf und wünschen allen Menschen im Stadtbezirk, dass wir alle gemeinsam möglichst unbeschadet die aktuelle Ausnahmesituation überstehen. Bleiben Sie gesund!“, so Grünen-Sprecher Mirko Hajek.