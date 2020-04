St. Clemens überträgt am Sonntag einen Gottesdienst über das Internet

Münster-Hiltrup/Amelsbüren -

Die Gemeinde St. Clemens kündigt an, dass es in der Karwoche live übertragene Gottesdienste aus der Kirchengemeinde geben wird. Palmzweige und Osterkerzen können in den Kirchen abgeholt werden.