„Einige stoßen an ihre Grenzen“

Sie müssen sich aus Sicherheitsgründen so weit wie möglich abschotten. „Wir merken gerade, dass einige Menschen jetzt so langsam an ihre Grenzen stoßen“, sagt Holger Kockmeyer , der Geschäftsleiter der ambulanten und teilstationären Dienste im Altenhilfe-Zentrum St. Clemens. „Einige Senioren sind ganz schön fertig.“

Besonders dementiell erkrankte Menschen leiden darunter, dass mit dem „Shutdown“ viele lieb gewonnene Termine und Angebote weggefallen sind: die Tagesstruktur sei für sie damit verloren gegangen. „Angehörige berichten uns, dass sich die zeitliche und räumliche Orientierung rapide verschlechtert hat.“

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Bereits seit Muttertag sind wieder eingeschränkt Besuche in den Einrichtungen der Altenhilfe St. Clemens möglich. „Der Ansturm war zum Glück nicht ganz so hoch, weil wir bereits vorher eine kontaktlose Besucher-Lounge für Angehörige anbieten konnten“, berichtet Kockmeyer. Seit wenigen Tagen gelten zusätzliche Lockerungen bei der Besuchsordnung. Friseurtermine sind seit gestern auch für die Bewohner des Altenhilfe-Zentrums St. Clemens wieder erlaubt.

Besonders freut sich Geschäftsführer Holger Kockmeyer, ein voraussichtliches Eröffnungsdatum für das neue Tageshaus St. Marien nennen zu können. „Wir rechnen mit dem 1. Oktober.“ Die Baustelle in unmittelbarer Nähe zur St.-Marien-Kirche mache große Fortschritte, „wir liegen ganz gut im Zeitplan“.

Ein Gebäude, drei Funktionen: Wo früher das alte Pfarrhaus stand, sollen eine Tagespflegeeinrichtung, barrierefreie Wohnungen und ein Quartiershaus für Senioren entstehen. Verantwortlich dafür zeichnet ein Investor aus Hamm, die BKV-Baubetreuung. Architekten sind das Vater-Sohn-Gespann Boris und Heinz Josef Mense. Alle Wohnungen sind vergeben oder reserviert. Die Meyer-Suhrheinrich-Stiftung wird im Erdgeschoss ein Begegnungszentrum einrichten und dort zum Beispiel das Demenz-Café und einen offenen Mittagstisch anbieten.