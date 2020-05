Viele bunte Postkarten ergeben zusammen ein Hoffnungsbild

In Zeiten von Whatsapp &Co. ist es kaum mehr vorstellbar, dass das kleine Stück Papier früher einmal das Mittel der Wahl war, um sich schnelle Botschaften zu schicken – und doch begründete dies seinen Anfangserfolg.

Das Seniorenforum der Gemeindediakonie Hiltrup möchte diese Tradition wieder aufleben lassen. In Zeiten des Abstandsgebots in Folge von Corona organisiert der Vorstand des Diakonievereins der evangelischen Kirchengemeinde eine Postkartenaktion. Schreiben – als eine Möglichkeit des Teilens und Mitteilens in einer Zeit, in der persönliche Kontakte und sich nahe sein nicht möglich ist. Einer Zeit, in der man liebgewordenen Gewohnheiten nicht nachgehen kann.

„Schreiben Sie uns, wie es Ihnen in den letzten Wochen ergangen ist, was Sie bewegt, gefreut, geängstigt oder geärgert hat. Es können persönliche Gedanken, Schilderungen des Alltags in dieser besonderen Zeit oder nette Wünsche sein“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Jede Postkarte oder vielleicht auch Brief ist ein Lichtblick sowie ein Zeichen der Solidarität und setzt der Eintönigkeit und Einsamkeit in Corona-Zeiten etwas entgegen.

„Mit den Karten und Briefen werden wir ein Hoffnungsbild gestalten und wenn es wieder möglich ist zu einem Austausch einladen. Die Gemeindediakonie freut sich auf Postkarten oder Briefe. Sie können an folgende Anschrift geschickt werden: Gemeindediakonie Hiltrup e.V., Hülsebrockstraße 16, 48165 Münster.