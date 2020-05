In den markanten Neubau an der Hülsebrockstraße zwischen der Christuskirche und dem Landwirtschaftsverlag ziehen bereits in den nächsten Tagen die neuen Nachbarn ein. Fünf Ehepaare, zwei Herren und 18 Damen hatten sich rechtzeitig um einen der neuen 27 seniorengerechte Wohnungen beworben.

Die Wohnungen war so begehrt, dass man gar nicht früh genug sein konnte. „Bereits beim Richtfest im vergangenen Jahr waren fast alle Wohnungen vergeben“, freute sich Dr. Ludger Schulze Pals, Vorstand der LV Stiftung und Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlages über die gute Nachfrage.

„ServiceWohnenPlus heißt, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben und den Alltag nach den eigenen Wünschen zu gestalten“, erläuterte Schulze Pals. Die Mieter hätten die Möglichkeit, zusätzliche Dienst- und Pflegeleistungen in Anspruch zu nehmen. Servicepartner ist die Diakoniestation Münster. Eine Mitarbeiterin des Dienstes stehe den Mietern wöchentlich zehn bis zwölf Stunden mit Rat und Tat zur Seite.

„Wir fühlen uns mit Hiltrup eng verbunden und wollen den Ortsteil mit unseren Projekten ServiceWohnenPlus und der daneben liegenden Kita „LaLuLand“ noch ein bisschen lebenswerter machen“, verdeutlichte der Verlag. Ein besonderer Dank galt Bernhard Hessling, der das Projekt auch nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben weiterbegleitet hatte. Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt lobte das Engagement des Landwirtschaftsverlages, den er als „eine der großen Stützen in Hiltrup“ nannte.

Beate Bentrop, Pfarrerin der benachbarten Evangelischen Kirchengemeinde und Mike Netzler, Pfarrer von St. Clemens, segneten das Gebäude ein.