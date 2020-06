Eine eigene Kirmes und auch einen Weihnachtsmarkt gibt es in Hiltrup nicht. Von einem Treffen in Hiltrup könnten allerdings Impulse ausgehen, damit erfolgreich die Weichen für den diesjährigen Herbstsend und den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gestellt werden. Eine hochrangige CDU-Delegation traf sich mit der in Hiltrup ansässigen Schaustellerfamilie Heitmann.