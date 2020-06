Der Eichenprozessionsspinner, so scheint es, ist allerorten in Stadtbezirk. Eichen sind in Hiltrup wie auch in Amelsbüren anzutreffen. Ganz anders sieht es aus in der Innenstadt, wo man Eichen geradezu suchen muss.

Dass mehr getan werden müsse gegen den EPS, ist häufig zu hören. Der Grünzug an der Linckensstraße werde sträflich vernachlässigt, sagt Anwohner Dirk Seidel . „Akut von EPS befallene Bäume würden an die Privatgrundstücke angrenzen, sagt er. Nachbarkinder und eigene Familienmitglieder würden vom großen Jucken geplagt, das nach dem Kontakt mit den feinen Härchen des EPS entstehe. Wiederholt habe er sich an die Stadt gewandt. „Doch ich bin mehrmals hingehalten worden“, sagt er.

Ein etwas anderes Erlebnis kann Dr. Ludwig Coenen berichten, der häufiger mit dem Rad durch Sandfortsbusch fährt. Er informierte die Stadtverwaltung, die ihm zunächst nur wenig Hoffnung machte. „Im eigentlichen Waldbereich können/wollen/dürfen wir keine Bekämpfung durchführen“, hieß es. „Angesichts der starken Frequentierung des Bereiches“ wolle man prüfen, ob man eine Ausnahme machen könne. Es blieb nicht bei der Prüfung, die Gespinste wurden abgesaugt, hat Coenen festgestellt.

An der Alten Fahrt des Kanals hängen – wie an so vielen Stellen im Stadtbezirk – Meisenhäuschen. Die Idee, die natürlichen Fressfeinde des EPS zu fördern, um der Plage Herr zu werden, fand großen Anklang. Längst haben die Raupen die ersten Nistkästen gekapert, wie am Kanalufer zu sehen ist.

Dirk Seidel sieht sich in seiner Skepsis bestätigt: „Diese Aktion mit den Nistkästen ist nett, aber zwecklos.“