Der Karajan von Hiltrup

Nach 44 Jahren endet die lange Erfolgsgeschichte von Richard Homann beim Hiltruper Männergesangverein. Unter seinem Dirigat hat der Chor höchste Meisterehren und große Beliebtheit erreicht. Im Februar 1976 konnte eine Delegation des Chores den jungen Musikpädagogen aus Albachten für die Chorarbeit in Hiltrup gewinnen. Bereits zwei Jahre später wurde unter seiner Leitung der 2. Meisterchortitel für den MGV 1848 Hiltrup errungen.

Insgesamt hat Richard Homann zehn Mal einen Chor zu Meisterehren geführt. Allein diese Tatsache zeigt das große Engagement für den Chorgesang. Parallel leitete er den MGV Albachten und den Frauenchor Albachten.

Für den 25. Mai 1997 hatte Homann den Chor besonders erfolgreich vorbereitet. In der Stadthalle von Attendorn wurde die beste Meisterprüfung in der Vereinsgeschichte abgelegt. Alle Liedbeiträge wurden mit „sehr gut“ bewertet. Grundlage hierfür waren neben Klausuren in der Landesmusikakademie die äußerst fordernden Chorproben unter seiner Leitung.

Diese Doppelbelastung von Meisterchorsingen und eigenen Konzerten hat Richard Homann dem Chor durch seine fordernde, fördernde und zugleich humorige Art erleichtert. „Schön, aber die Töne waren nicht richtig!“ / „Der Ton ist so schön, ich würd´ euch empfehlen, dass ihr ihn trefft!“ / „Das klappt ja fast, – lachst dich kaputt!“

Mit derartigen Kommentaren sind Lacher vorprogrammiert und kitzlige Situationen schnell entspannt.

Besondere Beliebtheit genießt Richard Homann auch bei den treuen Besuchern der Frühjahrskonzerte. In diesem Jahr sollte das 35. Konzert in der Stadthalle über die Bühne gehen, was aber wegen der Corona-Situation auf das Jahr 2021 verlegt wurde.

Wie viele weitere Konzerte und Auftritte Richard Homann in seiner Zeit als Dirigent geleitet hat, lässt sich nicht mehr zählen. Einige herausragende wie z. B. der Fernsehauftritt am Stadttheater, das Singen in der Kaiserpfalz in Goslar, das Konzert in der Orangerie von Schloss Weikersheim, oder die Messgestaltungen auf der Surenburg bei dem langjährigen Protektor Konstantin Freiherr Heereman, werden bei den Sängern sicherlich unauslöschlich sein. Freiherr Heereman titulierte Richard Homann bei einem Besuch auf der Surenburg einst als „Karajan von Hiltrup“. Viele glückliche und erfolgreiche Jahre hat der Chor ihm zu verdanken. Er hat es verstanden, jeden Sänger zu integrieren.

Dass er auch schon mal nervös war, ist wohl auf seinen Ehrgeiz zurückzuführen und hat vielleicht dann auch eine doppelte Konzentration im Chor ausgelöst.

Gefragt haben sich die Sänger immer, wie er in der Lage ist, bei vier gleichzeitig singenden Stimmlagen rauszuhören, dass da jemand in der dritten Reihe einen halben Ton zu hoch singt.

Das Frühjahrskonzert 2021 sollte eine Abschiedsgala für Richard Homann werden. Zugleich sollte der Wechsel zu dem neuen Dirigenten Simon Wiesrecker offiziell verkündet werden. Die Verabschiedung wird wegen der Coronaverordnung nun zunächst tatsächlich „sang- und klanglos“ verlaufen. Aus bekannten Gründen darf sich der Chor nicht treffen und erst recht nicht gemeinsam singen. Das ist die Höchststrafe für die Chormitglieder und eine bittere Voraussetzung für eine Verabschiedung, schreibt der MGV.

Den Dirigentenwechsel will der Chor beim nächsten Konzert am 21. März 2021 in der Öffentlichkeit nachholen. Seit März ist bereits der Taktstock an Simon Wiesrecker übergeben, den der Chor seit November 2019 als Dirigenten kennt und der nun die musikalischen Geschicke des MGV 1848 Hiltrup in seinen Händen hält. Derzeit gibt es allerdings nur digitale Chorproben, die mit gemeinschaftlichem Singen nichts gemein haben. Es ist lediglich eine unbefriedigende Möglichkeit, die Konzertinhalte zu konservieren und Kontakte untereinander zu halten.