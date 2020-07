Was muss man tun, um auf sich aufmerksam zu machen? Richtig, man rührt die Trommel. Und das macht das Evangelische Jugendzentrum im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Cajon-Workshop ist das weithin hörbare Fanal, dass es im Jugendzentrum an der Hülsebrockstraße nach der Corona bedingten Zwangspause wieder losgeht.

Es hat sich eine Menge getan auch in den Räumlichkeiten. Das Evangelische Jugendzentrum erstrahlt in neuem Glanz. Heller, freundlicher ist es geworden. Dazu tragen ein neuer Anstrich und ein neuer Bodenbelag bei. Herzstück ist die neue Wohnküche. Die schafft nicht nur Atmosphäre, sondern ist sofort ein Treffpunkt geworden. Statt einer langen Theke gibt es eine komplett ausgestattete Küchenzeile, dazu in der Mitte einen großzügigen Tisch. Alle Voraussetzungen für gemeinsames Kochen und Backen sind gegeben.

Das alles passt bestens zum Konzept, das sich Sabine Onnebrink, die seit Juli 2019 neue Leiterin der Einrichtung ist, und ihr Team mit Karola Materna sich auf die Fahnen geschrieben haben: „Kindern und Jugendlichen im Alltag ein Zuhause bieten.“

Mit dem Ergebnis der Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zeigt sich Sabine Onnebrink sehr zufrieden: Das Zentrum ist ein richtiger Wohlfühlort geworden, sagt sie. In Kürze soll noch eine mobile Trennwand in den Raum gezogen.

Pastorin Beate Bentrop berichtet, dass auch im Presbyterium sowie in der gesamten Gemeinde das neue Konzept großen Anklang gefunden habe. Der Aufruf zur Gemeindespende habe zahlreiche Spendengelder eingebracht.

Gemeinsam mit Sabine Onnebrink hat die Hündin Layla Einzug im Jugendzentrum gehalten. Ein Mischlingshund, der im Nu die Herzen der Kinder und Jugendlichen erobert hat. Layla ist für viele zum Haustier-Ersatz geworden. Außerdem passt sie bestens in das Konzept, Kinder und Jugendlichen ein Zuhause zu geben. „Sich niederlassen, entspannen und sich hier entfalten“, sagt die neue Leiterin.

Zurück zu den Trommeln und Cajons: Nach der Corona-Pause macht ein Cajon-Workshop für Jugendliche den Auftakt. Der Workshop findet in Kooperation mit der Stiftung B059-percussion statt. Unter Anleitung von Bernhard Winkels stellen die Jugendlichen ihre eigenen Instrumente her, um gemeinsam die Trommel rühren zu können. Trommeln ist Teamwork. Das spüren die Jugendlichen schnell. Corona-bedingt ist die Teilnehmerzahl sehr begrenzt, so dass keine Anmeldungen mehr möglich sind.

Nach den Ferien soll ein neues Programm erscheinen, in dem weitere Workshops und Angebot vorgestellt werden. Das neue Team im Jugendzentrum wünscht dafür – dann hoffentlich ohne allzu große Coronabeschränkungen – einen regen Zulauf.