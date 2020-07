Münster-Hiltrup -

Hiltrup ist in Kürze um einen Treffpunkt reicher. Am Loddenweg in Hiltrup-Ost steht das Quartiershaus kurz vor der Fertigstellung. Es entstehen 16 barrierefreie Wohnungen, ein Betreuungsangebot zur Tagespflege sowie ein Quartierstreff, dem 170 Quadratmeter zur Verfügung stehen.