Großprojekt nimmt Formen an

Pünktlich zum Auftakt des neuen Schuljahres legt die Verwaltung ihre Vorstellungen für den Umbau des großen Schulzentrums in Hiltrup vor. Ob sich das Warten gelohnt hat, dazu werden die politischen Parteien am Donnerstag etwas sagen. Sie warten bereits seit Monaten mit wachsender Ungeduld auf das Papier, das Gegenstand der Beratungen in der Bezirksvertretung sein wird.

Kurz zusammengefasst sehen die Planungen zwei markante Veränderungen vor: Im rückwärtigen Bereich der Hauptschule werden an zentraler Stelle eine Mensa und ein Selbstlernzentrum errichtet. Beide Einrichtungen sollen den Schülerinnen und Schüler aller drei Schulformen offen stehen.

Zudem muss eine weitere Dreifachhalle her. Der Bedarf sei da. Für den Standort gibt es ebenfalls einen Vorschlag. An der Westfalenstraße soll neben der „Halle auf Stelzen“ die neue Sportstätte entstehen. Da allerdings der Parkplatz nicht einfach wegfallen kann, soll auch diese Dreifachhalle „als aufgeständerte Halle“ errichtet werden. Dadurch würden die Stellplätze erhalten und keine weitere Flächen versieget, so das Argument der Stadt. Auf engsten Raum wird es künftig vier große Sporthallen am Schulzentrum geben.

Ende 2018 hatte die Politik der Verwaltung den Auftrag erteilt, eine weitere Machbarkeitsstudie zu erstellen. Nicht für jede der drei städtischen Schulen sollte einzeln und separat geplant werden. Erwünscht wurde eine Planungsvariante, bestimmte Räumlichkeiten, die von allen drei Schulen genutzt werden sollen, an zentraler Stelle unterzubringen.

In einem ersten Bauabschnitt soll ein neues Gebäude zwischen den jetzigen Verwaltungstrakten der Hauptschule und der Johannes-Gutenberg-Realschule errichtet werden. Für einen weiteren Neubau, der in einem zweiten Bauabschnitt erfolgen wird, müssen der Verwaltungstrakt der Hauptschule einschließlich einiger Unterrichtsräume abgerissen werden. In diesem dreistöckigen Neubau wird Platz für die Mensa und das Selbstlernzentrum sein. Der Verwaltungstrakt der Johannes-Gutenberg-Realschule wird zudem aufgestockt.

Die Umstellung auf G9 am Kant-Gymnasium, die Erweiterung der Realschule auf vier Züge sowie neue pädagogische Konzepte wie Inklusion und Nachmittagsbetreuung erfordern laut Verwaltung die Erweiterung er Räumlichkeiten. Wann die Baumaßnahme starten kann, ist noch offen. Zunächst einmal geht es um den Grundsatzbeschluss sowie die Bewilligung von Planungskosten, die auf 620 ­­000 Euro veranschlagt werden.