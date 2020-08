Einschulungsfeiern an zwei Tagen

Wundern sollte man sich nicht: Auch heute, am Freitag, werden sich Kinder mit großen Schultüten auf den Weg zu ihrer Schule machen. Einschulung findet an den größeren Grundschulen wie der Paul-Gerhardt-Schule in diesem Jahr an zwei Tagen statt.

Immer schön in Kleingruppen, immer schön mit Abstand und selbstverständlich mit Maske. Corona macht alles anders. Großeltern, Paten oder Freunde dürfen nicht mitkommen. Maximal zwei Erwachsene sind pro Schulkind erlaubt.

Immerhin, die Kinder geben ein buntes Bild mit ihren großen Schultüten. Doch alles ist so unglaublich leise. „Hurra, ich bin ein Schulkind.“ Das hört man hier nirgends. Dieser Slogan ist nur auf einem Plakat zu lesen.

Es gibt auch keine Kinder, die an diesem Morgen singen. Das Singen ist aktuell in den Grundschulen verboten. Es gibt keine Sketche, die aufgeführt werden, keine Gedichte, die auswendig gelernt aufgesagt werden. Auch auf ein weiteres Ritual muss verzichtet werden. Die Mädchen und Jungen dürfen nicht Spalier stehen und bunte Fähnchen schwenken, wie sie es normalerweise tun, um „die Neuen“ bei der Ankunft auf dem Schulgelände zu begrüßen.

Der traditionelle Wortgottesdienst kann unter freiem Himmel stattfinden. Yvonne Krabbe, Pastoralreferentin der Clemens-Gemeinde, hält sich kurz, als sie den Segen für die Kinder erbittet. Segnen heißt, so erläutert sie: „Ihr seid von Gott beschützt.“

Auch Schulleiterin Astrid Bühl ist sichtlich bemüht, die Kinder mit großer Herzlichkeit willkommen zu heißen. Einen Vorteil gibt es dank kleiner Gruppen: Es geht persönlicher zu. Viele Kinder kennt die Schulleiterin bereits mit Namen. Auch für Gespräche mit den Eltern bleibt mehr Zeit.

Doch die typische Stimmung eines ersten Schultages mag nicht aufkommen. „Es ist ein bisschen dröge“, sagt selbst Astrid Bühl. In 18 Jahren als Schulleiterin hat sie so eine Einschulungsfeier noch nicht mitgemacht.

Ein Video wird eingespielt. Von den Schulkindern wurde es noch vor den Sommerferien zusammengestellt. Sie erzählen aus dem Schulleben und sie stellen das Spalierstehen des ersten Einschulungstages nach. Die Kamera fährt einmal durch. Sogar ein Lied singen Kinder in dieser kleinen Videoeinspielung. Vor den Ferien war es noch erlaubt.

Es fehlt nicht viel, und der berühmte Funke wäre übergesprungen. Erste wippende Füße sind zu sehen. Wäre der Auftritt live, wäre mitgeklatscht und wohl auch mitgesungen worden. Schulauftakt ohne gemeinsames Singen – manches wirkt abstrus und befremdlich und ist doch der Vorsicht geschuldet. Denn Corona ist nicht fern. Ein Kind befindet sich an unserer Schule derzeit in Quarantäne“, bestätigt die Schulleiterin. Von einigen weiterführenden Schulen in Hiltrup erzählen Schüler, dass auffällig viele Plätze in dieser Woche unbesetzt blieben. Teils, weil Schüler sich in Quarantäne befinden, teils, weil sie positiv getestet wurden. „Auch das Gesundheitsamt hat mir gegenüber deutlich gemacht“, so erzählt Astrid Bühl, „dass in Hiltrup mehrere Schüler betroffen sind.“