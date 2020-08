Realschule verleiht Computer

Münster-Hiltrup -

Die ersten 13 Schüler erhielten am vergangenen Samstag in der Johannes-Gutenberg-Realschule ihre Computer für das Lernen auf Distanz. Sie gehören größtenteils zu den in einer Umfrage ermittelten 18 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die während der Corona-Schulschließungen nicht am Onlinelernen teilnehmen konnten, weil ihnen die Technik nicht zur Verfügung stand.