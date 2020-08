Auf die Plätze, fertig – loop! Am Dienstag startet in Hiltrup der digitale Rufbus. Feste Haltestellen und einen starren Fahrplan kennt er nicht. Das klingt revolutionär – und das ist es auch. Wenn dafür der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst nach Münster kommen, dann muss allerlei dahinter stecken. Es sei denn, man wollte alles mit dem laufenden Wahlkampf erklären.

„Der Loop-Bus ist flexibel, orientiert sich am Bedarf der Nutzer und ist einfach digital buchbar“, sagt Minister Hendrik Wüst (CDU), der das laufende Pilotprojekt in den nächsten drei Jahren mit fünf Millionen Euro unterstützt. Der Bund zahlt zwar nichts, schaut aber mit allergrößtem Interesse darauf, wie Loop funktioniert. Wenn es klappt, sollen es andere Städte übernehmen. Moderne flexible Mobilität, klimaschonend und dazu noch digital gesteuert – das ist genau nach dem Geschmack des CSU-Ministers.

Die Hiltruper, Amelsbürener und Mecklenbecker sind so etwas wie die Testkaninchen. Niemand weiß, ob alles bereits am ersten Tag ganz ohne Ruckeln und Stocken klappt. Nirgends in Deutschland hat es bislang ein solches Großexperiment mit einer Flotte von zehn Fahrzeugen gegeben. Bevor sie am Dienstag den ersten Fahrgast transportieren, steht aber bereits fest: Die Fahrzeuge im Stil klassischer London-Taxis bringen ein besonderes Flair in den Süden Münsters.

Bis zu sechs Fahrgäste können gleichzeitig mitfahren. In Corona-Zeiten dürfen es nur bis zu vier sein, dazu besteht Maskenpflicht. Online wird das Fahrzeug 90 Minuten zuvor geordert. In Loop gelten alle Tickets für Bahn und Bus in Münster. Wer zum Haltepunkt Hiltrup fahren möchte oder von Hiltrup-Ost bis nach Amelsbüren oder in die Loddenheide, kann das mit Loop.

Bis in die Innenstadt kommt man allerdings nicht. Der Umstieg auf den Bus wird aber leicht gemacht. Wie weit geht es hinein bis in die City? Bis in die Höhe des Preußenstadions sollte es schon klappen, versprechen die Stadtwerke.

Erste Voraussetzung zum Loopen in Münster: Die App laden und sich registrieren lassen. Dann die Fahrt buchen und ein gültiges ÖPNV-Ticket zur Hand haben. Im Fahrzeug selbst gibt es keinen Ticketverkauf.