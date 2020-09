Fragerunde in der Ahmadiyya-Gemeinde

Münster-Hiltrup -

In der bislang schlimmsten Phase der Corona-Krise mussten zahlreiche Gotteshäuser in Deutschland aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr geschlossen werden. Die islamische Bait-ul-Momin-Moschee an der Hansestraße war da keine Ausnahme. Mit einem neuem Hygienekonzept feierte die Ahmadiyya-Gemeinde jetzt die Wiedereröffnung.