Fast tausend Anmeldungen in nur zehn Minuten

Zum Vergleich: Bereits in früheren Jahren war das Turnier mit durchschnittlich rund 600 bis 700 Reitern recht groß und lockte Teilnehmer aus dem ganzen Münsterland an. Das Starterfeld in diesem Jahr sprengt jedoch alle Dimensionen. „Gerade die Vielseitigkeitswettbewerbe sind so etwas von gefragt“, weiß Hackenesch . „Beim Training habe ich sogar ein Stuttgarter Nummernschild gesehen.“

Möglich ist das Turnier, besonders in dieser Größenordnung, nur durch Veränderungen im Ablauf und bei den Hygiene-Maßnahmen. Jeder Teilnehmer zahlt eine Zusatzgebühr, damit die vielen Bausteine umgesetzt werden können. Einige Wege sind beispielsweise als Einbahnstraßen angelegt. Die Siegerehrung findet erstmals nicht auf dem Platz, sondern ohne Pferde auf einem Podest neben der Anlage statt. Das spart Zeit – außerdem dürfen die Schleifen in Corona-Zeiten sowieso nicht mehr einfach so von Hand zu Hand übergeben werden.

Zugelassen wird nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern – aber immerhin dürfen überhaupt welche kommen, freut sich Hackenesch. „Da alles an der freien Luft stattfindet, haben wir es als Reiter noch ganz gut getroffen.“ Trotzdem leide das Vereinsleben zunehmend unter den Corona-Maßnahmen. „Doch der Verein hält zusammen – und die Sponsoren uns die Treue.“ Sonst sei das Turnier überhaupt nicht denkbar gewesen.

Höhepunkte des Turniers sind neben den Dressurprüfungen der Klasse L am Sonntagnachmittag die Vielseitigkeitswettbewerbe, die über den gesamten Samstag verteilt stattfinden. Außerdem wird am Sonntag ein Speed-Derby und ein Führzügel-Wettbewerb „Cross-Country“ angeboten – Wassergraben inklusive.

Das Turnier findet Samstag (19. September) von 7.30 bis 19 Uhr und Sonntag von 8 bis 18.30 Uhr statt.