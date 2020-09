Drei Brüder aus Hiltrup haben sich in den Parcours der TV-Spielshow „Ninja Warrior Kids“ gewagt. Auch in der Kinder-Ausgabe der Spielshow müssen die Athleten einen schwindelerregenden Hindernisparcours in Bestzeit absolvieren – ohne dabei ins Wasser zu fallen!

Die Sendungen mit den drei Brüdern Michael, Tobias und Leander Leitner waren bereits online beim Streamingdienst TV Now zu sehen. Jetzt wird die aktuelle Staffel auch im Free TV ausgestrahlt.

Hiltruper ab Freitag bei Super RTL

In der ersten Sendung am Freitag (18. September) ab 19.40 Uhr auf Super RTL haben die jüngeren Zwillinge Michael und Tobias ihren Auftritt. Der große Bruder Leander Leitner tritt in einer anderen Altersklasse an und ist vermutlich erst in zwei Monaten zu sehen. Trainiert haben die Geschwister in der Hohen Ward und im Trampolinpark Ninfly in Münster. Die drei Hiltruper wollen sich erneut bewerben.