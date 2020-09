Hoch oben auf der fünften Etage des Gerüstes in der St.-Clemens-Kirche, direkt unter dem Gewölbe, wird auf Anhieb erkennbar, was ein weißer Anstrich bewirken kann. Die Kirche strahlt geradezu. So hat man sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Noch etwas fällt auf: Hiltrups größte Kirche ist kleiner als gedacht. Die Ausmaße des Längsschiffes wirken sehr überschaubar.