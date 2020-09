„Den Ort wiederentdecken“

Moonlightshopping auf der Marktallee am 2. Oktober bis 22 Uhr

Münster-Hiltrup -

Straßenfeste und Publikumsveranstaltungen lagen lange brach – und tun es in weiten Teilen noch. Das Moonlightshopping stellt da eine wohltuende Ausnahme dar: Weil das Event sowieso schon immer verteilt in den Geschäften auf der Marktallee stattgefunden hat, also ohne Gedränge etwa vor einer großen Bühne, ist das bewährte Veranstaltungsformat auch für die aktuelle Zeit wie geschaffen.