Der Termin für die angekündigte Informationsveranstaltung der Stadt Münster zu der umstrittenen Umgestaltung der Max-Winkelmann-Straße steht fest. Anwohner fanden in der vergangenen Woche ein Einladungsschreiben in ihrem Briefkasten für gleich drei Veranstaltungen, die allesamt am 29. Oktober stattfinden sollen.

Als Veranstaltungsort wurde das Forum des Immanuel-Kant-Gymnasiums ausgewählt. Die Stadthalle steht wegen der Sanierungsarbeiten aktuell nicht zur Verfügung. Da jedoch nach Angaben der Stadt Münster sich nur maximal 50 Personen gleichzeitig im Kantforum aufhalten dürfen, soll es drei Veranstaltungen geben. Beginn: 16 Uhr, 18 Uhr und schließlich 20 Uhr.

Die Veranstaltungen sind öffentlich. Anwohner und Eigentümer der Max-Winkelmann-Straße haben einen Vorteil. Die Anmeldung ist ihnen bis zum 8. Oktober vorbehalten. Erst danach können sich weitere Interessierte anmelden.

Für Mittwoch (7. Oktober) kündigt das Amt für Mobilität und Tiefbau Zählungen und Messungen an der Max-Winkelmann-Straße an. Das sei eine Gelegenheit für die Anwohner, Anregungen für die Informationsveranstaltung zu geben, heißt es.