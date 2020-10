Was fehlt in Hiltrup-Ost? Wie kann eine lebendige Nachbarschaft entstehen? Um Ideen zu den Themen „Zusammenleben“ und „Altwerden“ zu entwickeln, lädt die Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost am Dienstag (13. Oktober) ab 18 Uhr ins TuS-Clubheim am Osttor 85 zur Quartierskonferenz ein.

Erst eine lebendige Nachbarschaft macht ein Quartier lebenswert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Münster. Sie fördert die Kommunikation und beugt der Vereinsamung vor. Für ältere Menschen bietet sie die Möglichkeit, unkompliziert Unterstützung zu bekommen. Und sie trägt dazu bei, dass Menschen möglichst lange selbstbestimmt im gewohnten Umfeld wohnen bleiben können.

Bei der Quartierskonferenz Hiltrup-Ost werden beispielhaft Ideen für eine gelingende Nachbarschaftshilfe vorgestellt. Darüber hinaus wollen die Veranstalter mit den Bewohnern des Quartiers weitere Bedarfe diskutieren und neue Vorschläge sammeln, wie ältere Menschen im Alltag unterstützt werden können.

Ergänzend geht es um die Angebote in der Begegnungsstätte Emmerbach-Treff. Sie bietet Raum für gemeinsame Aktivitäten im Quartier. Bewohner und Bewohnerinnen des Ortsteils haben hier die Möglichkeit, sich ehrenamtlich einzubringen – beispielsweise bei der Vermittlung von Wissen rund um das Smartphone, beim Kuchenbacken oder anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen aus Hiltrup-Ost sind eingeladen, sich bei der Quartierskonferenz in die altengerechte Gestaltung des Ortsteils aktiv einzubringen. „Der Veranstaltungsraum ist ausreichend groß und gut gelüftet, so dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können“, versichert die Stadt Münster.

Anmeldungen nimmt die Quartiersentwicklerin Karin Grave vom städtischen Sozialamt entgegen, entweder unter 02 51/492-59 40 oder per E-Mail an GraveK@stadt-muenster.de.