Aufgrund der aktuellen Sachlage wird die Veranstaltung „The Cavern Beatles – Live From Liverpool“ am 27. November in der Stadthalle Hiltrup nicht stattfinden. Die aktuelle Situation rund um die Covid-19-Pandemie betrifft auch langfristige Planungen im Herbst diesen Jahres. „The Cavern Beatles“ können daher nicht, wie geplant, ab November erneut auf Tournee gehen. Da derzeit eher unwahrscheinlich ist, dass im Herbst bereits wieder Veranstaltungen im gewohnten Rahmen möglich sein werden, wird zur Sicherheit von Zuschauern und Mitwirkenden die Tournee auf das kommende Jahr verschoben. „Die Gesundheit aller Beteiligten steht ohne Wenn und Aber an erster Stelle“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Aktuell sei zudem die Einreise der Künstler nicht möglich. Als Ersatztermin für das Konzert in der Stadthalle Hiltrup steht der 19. November 2021 fest. Gekaufte Karten behalten nach Angaben der Veranstalter für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Ein Umtausch sei nicht notwendig. Aktuelle Infos zu Ersatzterminen gibt auf der Homepage www.paulis.de.