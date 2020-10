KiBiWo online: Getrennt – doch verbunden

Normalerweise lebt die Aktion ja besonders vom gemeinsamen Singen, Beten und Lachen. Im Mittelpunkt steht ein knallbuntes Theaterstück mit vielen Gags und liebevollen Requisiten. Und dann ist da noch die KiBiWo-Band! Die darf bei dieser Aufzählung nicht vergessen werden – sie rockt den Kindern in jedem Jahr ganz kräftig ein und produziert dabei regelrechte Ohrwürmer. Aber eine Corona-Epidemie, eine mit Kindern voll gepackte Kirche und aus voller Kehle singen? Das verträgt sich nicht.

Deswegen wurden die lieb gewonnen Markenzeichen der Hiltruper Kinderbibelwoche stattdessen als Videos vorproduziert. Jeden Morgen konnten die Kinder zuhause einen Link anklicken und fanden dort einen neuen Teil des Theaterstücks und Lieder zum Mitsingen. Alle angemeldeten Kinder haben am Wochenende vor der Kinderbibelwoche ihr Materialpaket mit einem Tagebuch, Bastelmaterial für jeden Tag und kleinen Überraschungen erhalten. Zu den Bastelmethoden gab es Anleitungsvideos, ebenfalls auf der Homepage der Kirchengemeinde.

Die Materialpakete wurden von den Helfern per Lastenfahrrad ausgetragen. Zwei Pakete mussten allerdings mit der Post aufgegeben werden: Sie waren an Kinder in Berlin und Neuss adressiert, die normalerweise ihre Herbstferien in Hiltrup verbringen und dort die Kinderbibelwoche besuchen. Wenn die Kinder schon nicht nach Hiltrup kommen konnten, sollte die wenigstens die KiBiWo zu ihnen kommen, dachten sich die Organisatoren und besorgten Briefmarken. Das ist dann halt einer der Vorteile einer Online-Veranstaltung – teilnehmen kann jeder von überall aus.

Pfarrerin Beate Bentrop ist zufrieden: „Die Woche ist genauso rasant vorbeigezogen wie sonst auch“ – langweilig wurde es nie. Zumal die Kinder aus dem benachbarten Kindergarten die Kinderbibelwoche unter den bekannten Auflagen auch weiterhin im Gemeindezentrum feiern durften. Die Videos wurden dort auf einem Fernseher gezeigt. Die zahlreichen ehrenamtlichen Organisatoren und Betreuer trafen sich am Freitag zum Abschluss auf dem Kirchplatz unter freiem Himmel, um wenigstens einmal gemeinsam das „KiBiWo“-Lied zu singen.

Die Feuerwehr kam vorbei und half mit, ein großes Graffiti-Kunstwerk am Glockenturm aufzuhängen, das von Jugendlichen gestaltet wurde. Entstanden ist ein Bild, dass die Themen der diesjährigen Aktion aufgegriffen hat: „Verbundenheit“ steht in großen Lettern auf einer der Tafeln.

Mit der Graffiti-Aktion wurde erstmals eine Altersgruppe berücksichtigt, die normalerweise nicht im Mittelpunkt der Kinderbibelwoche steht. „Wir wollten immer schon etwas für Jugendliche anbieten, die nicht mehr im KiBiWo-Alter sind, aber nicht sofort als Teammitglieder mitmachen wollen“, erzählt Sabine Onnebrink vom evangelischen Jugendzentrum. Der Graffiti-Workshop mit Chris Helmig von der „Pigmentschmiede“ sei sehr gut angekommen. „Das machen wir sicher nicht zum letzten Mal.“

Übrigens: Wer das Online-Event verpasst hat, kann die Videos bis Mittwoch (21. Oktober) online abrufen .