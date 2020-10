Auch weiterhin können die Seniorengruppen der Meyer-Suhrheinrich-Stiftung nicht wie gewohnt stattfinden. Das Team hat lange über einen Weg nachgedacht, eine geeignete Lösung zu finden um die Menschen wieder zusammen zu bringen. Die Idee, das Treffen in die St.-Marien-Kirche zu verlegen, fand großen Anklang. Deswegen wird die Aktion am Donnerstag (22. Oktober) wiederholt.

Beim ersten Treffen vor vier Wochen fanden sich knapp 40 Menschen in der Kirche ein. „Diese ganz besondere Atmosphäre haben alle Anwesenden sehr genossen“, heißt es in der Pressemitteilung. Dadurch angespornt, sind weitere Treffen geplant. Alle Seniorinnen und Senioren, besonders die Mitglieder der Seniorenkreise, sind eingeladen, am Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr in die St.-Marien-Kirche nach Hiltrup-Ost zu kommen. Gestaltet wird ein Nachmittag mit Geschichten und Gesang.

In der Kirche sind die Sitzplätze festgelegt, sodass der Mindestabstand eingehalten wird. „Zu Beginn der Veranstaltung werden ehrenamtliche Helferinnen bei der notwendigen Eintragung in die Liste zur Seite stehen“, so die Ankündigung. Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Da nur 50 Sitzplätze zur Verfügung stehen, wird um Anmeldung gebeten. Fragen beantwortet Birgit Volbracht, 0 25 01 /91788 20.