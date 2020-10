Die Aktion galt der Finanzierung einer Figur der „Alltagsmenschen“ von Christel Lechner , der lesenden Dame. „Bei diesem Projekt unterstützt uns die Familie Lo Medico“, so Paßlick-Wabner , und versprach „Gänsehaut-Feeling“. Bei seinem ersten Auftritt habe die Kulturbühne zwei Konzerte organisieren müssen. Lo Medico versprach Klassik, aber „nicht nur Klassik“. Mit seiner Frau Makiko Tanakaboten bot er hinreißende Duette.

Manche Konzertbesucher hatten Klappstühle mit in den Museumspark genommen. Es war frisch draußen, viele Gäste hatten sich Handschuhe angezogen – aber die Künstler hatten sich ohnehin auf den Auftritt an der frischen Luft eingestellt. Da und dort konnte man sich etwas warm halten indem man zur Musik mitklatschte, und beim Applaus ja sowieso.

„O sole mio“ stimmte Lo Medico an, dann Eros Ramazotti: „Piu bella cosa“ – auch in einer Variante, wie Andrea Botticelli sie gesungen hätte – ein köstliches Vergnügen, meisterhaft dargeboten. Für weitere Wärme sorgte Tanaka mit „Meine Lippen sie küssen so heiß“ – „In den Sternen da steht es geschrieben“. Mitklatschen ließ es sich hervorragend zum „Buona sera, Signorina“. Dazu wurden Verdi und Franz Lehár nebst Adriano Celentano geboten – auf besonderen Wunsch eines Hiltrupers. Und weil „Tenöre leiden“, gibt es noch eine dramatische Arie.

Ein großer Dank ging an diesem Nachmittag an die Veranstalter von der Kulturbühne. Paßlick-Wabner überreichte wiederum den Sängern ein kalorienreiches Geschenk.

Mit dabei war der einjährige Sohn Filippo in einer stimmlosen Rolle, die er hervorragend ausfüllte. Die Familie, die in Münster wohnt, würde gern nach Hiltrup umziehen, so Lo Medico. Am 11. Dezember sind beide im Kulturbahnhof Hiltrup zu hören.

Es war bereits das zweite Benefizkonzert zugunsten der „Alltagsmenschen“. Vor knapp zwei Wochen hatten sich bereits „The Dandys“ im Museumspark die Ehre gegeben. Vom 17. November bis zum 18. Januar sollen die Betonskulpturen noch einmal nach Hiltrup zurückkehren. Zu den Publikumslieblingen vom Sommer gesellen sich dann auch neue Gesichter entlang der Marktallee, am Museum und vor der St.-Clemens-Kirche.