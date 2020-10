Charleston tanzen, Dixieland Jazz hören, und Josephine Baker mit dem Bananenröckchen auf der Bühne – die goldenen 1920er Jahre haben in Hiltrup nicht solche glamourösen Spuren hinterlassen. Hiltrup hatte keine 3000 Einwohner, und es rumorte im Land nach dem verlorenen Krieg, selbst die münsterschen Beamten schlossen sich 1920 dem Generalstreik an. Glasurit in Hiltrup expandierte, und das Röhrenwerk machte 1929 Pleite. Nicht alles glänzte, und nur wenig war Gold.

Dem möchte der Vorleseclub Hiltrup in seiner Veranstaltung am 5. November um 19.30 Uhr im Kulturbahnhof nachgehen. „Lassen Sie sich vom Vorleseclub in diese Zeit entführen“, so die Ankündigung. Unter dem Motto „20er Jahre – 1920, 2020“ präsentieren die Vorleserinnen und Vorleser den Blick der Literatur ohne örtliche Begrenzungen auf diese – und die heutige Zeit. „100 Jahre sind eine kurze Zeitspanne: Was damals die Menschen bewegte, wirkt heute noch fort“, so die Pressemitteilung.

Der Eintritt ist frei. Karten sind in begrenzter Zahl im Infopunkt Hiltrup erhältlich.