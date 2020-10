„Ich lasse Hiltrup wimmeln“

Eifrig fällt das Herbstlaub von den Bäumen, und ein Mann mit Mütze sortiert seine weißen Blätter auf dem Skizzenblock. Er sitzt auf einem Stuhl und nimmt mit seinen Bleistiften den gegenüberliegenden Kulturbahnhof Hiltrup ganz genau ins Visier. Obwohl um ihn herum munter Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger umherwieseln, ist der stille Beobachter ganz konzentriert und hat den Bahnhof voll im Fokus.

Denn Arndt Zinkant zeichnet binnen weniger Minuten mit flinken Strichen die ganze Szenerie behände aufs Blatt, von der Mutter mit Kinderwagen bis zum haltendem Zug. Der Karikaturist stellt seit dieser Woche ein neues Motiv seiner beliebten Wimmelbilder her. „Hiltrup ist erst der zweite Stadtteil, den ich nach Kinderhaus auf einem Bild verewige, in all seinen Facetten, die ich bei meinen Sichtungsterminen erlebe“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass der 99 Meter hohe Rockwool-Turm aus der gestrichelten Bahnhofsszenerie herausragt, wie die Spitze eines Leuchtturms.

Zinkant lebt schon länger in der Innenstadt. Er erlebt Hiltrup an diesem Herbsttag zum ersten Mal in aller Ruhe. Sein Skizzen-Spaziergang führt ihn, ähnlich der Arbeit eines Locationscouts beim Film, zu weiteren markanten Hiltrup-Orten.

"Das ist die erste Skizze von der Marktallee -- so wie Zinkant sie sieht." Foto: Peter Sauer

Vor dem Haus Marktallee 80 fällt ihm etwas ins Auge, was nun gar nicht so zu den typischen Postkarten-Motiven gehört und einige Hiltruper so sicher noch nicht bewusst wahrgenommen haben: „Diese unscheinbaren grauen rechteckigen Steinklötze. Das sind für mich schöne Begrenzungen, wie auch Sitzbänke, so wie im Hafen von Münster.“

Später kommt der 52-Jährige mit dem Würstchenmann vor Woolworth ins Gespräch. „Besondere Menschen werden später mein Wimmelbild ebenso bevölkern, wie bekannte und unbekannte Wahrzeichen und Auffälligkeiten Hiltrups.“

Das Wimmelbild soll spätestens im Sommer 2021 fertig sein. Denn dann lädt Arndt Zinkant zu seiner Ausstellung in den Kulturbahnhof ein. „Ich werde ganz neue Karikaturen und politische Zeichnungen zeigen, aber auch „Klassiker, die nicht fehlen dürfen“.

In den nächsten Wochen wird Arndt Zinkant (bei gutem Wetter und mit dem Zug anreisend) noch öfters Maß nehmen, besondere Situationen, Stimmungen und Menschen in Hiltrup mit seinem Skizzenblock einfangen: „Es eine architektonische Arbeit, weil ich eine Gesamt-Szenerie zusammenbaue, wie ein Landschaftsgärtner. Ich werde Hiltrup mal richtig wimmeln lassen.“

In Kinderhaus entstand das 1. Stadtteil-Wimmelbild von Arndt Zinkant.Dsa Hiltruper Wimmelbild soll detlich collagenhafter werden. Foto: Arndt Zinkant

Später entsteht aus allen Eindrücken ein 70 mal 50 Zentimeter großes Wimmelbild in Breitwandoptik. Übrigens handkoloriert mit Aquarellfarben, ein Prozess, der viel Geduld und Geschick erfordert.

Neben dem Original entstehen auch Posterdrucke zum Mitnehmen. „Der Karikaturist lebt nicht von Verkäufen der Originale, sondern von Abdrucken“, ergänzt Zinkant, während er zum Radiergummi greift, um dem pulsierenden Leben an der Ecke Marktalllee / Moränenstraße einen besseren Schliff zu geben.

„Die Marktallee hat schon Flair, wird ihrem Namen gerecht, ist schön zum Flanieren. Mit diesen Bäumen, Laternen, dem Blumenschmuck – das ist schon eine pittoreske Atmosphäre. Durch solche Stadtteile gewinnt auch Münster.“

Überregional bekannt sind seine Kunst-Karikaturen anlässlich der Skulptur-Projekte 2017. Sein größtes Wimmelbild ist ein sechs Meter breiter Wanddruck in der Diskothek „Schwarzes Schaf“ in Münster. „Ich zeichne schon, solange ich denken kann“, sagt Zinkant.

Seit Herbst 2000 erscheinen in den Westfälischen Nachrichten jeden Samstag seine Münster-Karikaturen – mittlerweile sind es mehr als 1000. Erst eine einzige Karikatur über Hiltrup war bislang dabei, über die Loop-Busse. Dort mauschelt ein flanierendes Paar in Corona-Zeiten: „Busse on demand – das kriegen die hin, aber Klopapier on-Demand?!“