Mit altem Glanz durch 2021

Stolz steht die Belegschaft in Reih´und Glied vor dem Firmengebäude der „Glasurit-Werke. Es ist 1928. Alle Frauen und Männer tragen ganz stilbetont Hut.

Diese und andere historischen Ansichten rund um die heutige BASF-Coatings bebildern den Januar im neuen „Bildkalender 2021“. Es ist das vierte Mal in Folge, dass das Hiltruper Museum zur Zeitreise einlädt. Wieder mal haben Rita und Hans Muschinski viel Zeit, Geduld und Fingerspitzengefühl bewiesen und kostbare Fotoschätze aus dem Fundus des Hiltruper Museums gehoben und fotografisch gut aufbereiten lassen. In einem hervorragenden Lesekontext zwischen Berufs-, Architektur- und Lebenswelt der Hiltruper in den Jahren 1893 bis 1974.

Wieder gelingt es dem Ehepaar Muschinski, mit historischen Aufnahmen die Menschen von heute ins Staunen zu versetzen – über den Glanz fast vergessener Hiltruper Zeiten.

Da ist zum Beispiel Katharina Buermann, ein echtes Original des Ortes, die „direkt an der Chaussee (heute Westfalenstraße) mit ihrer Gartenwirtschaft auf dem heutigen Hof Niehoff bereits 1924 heutige Bauernhof-Cafés vorwegnahm: „ in allernächster Nähe von herrlichen Laub- und Nadelwaldungen“ lud sie alle „Sommerfrischler“ zur Einkehr ein.

Adelig wirkt das Haus der Hanses-Ketteler-Baumschulen an der Bahnhofstraße (heute Marktallee), dörflich-idyllisch die Klosterstraße um 1918 mit nur wenigen Häusern. Heute befindet sich dort das voll erschlossenes Wohngebiet Am Klosterwald.

Spannend sind auch die Detailaufnahmen zweier Missionsschwestern, die 1974 auf Haus Herding frische Kohlköpfe mit der Hand und junge Ferkel mit der Schubkarre transportieren.

Das Juli-Kalenderblatt zeigt, wie mit Waschbrett und Schaukelmaschine der Waschtag anno 1932 arg die Muskeln strapazierte und es bei Hausschlachtungen mit Schlächter Reinker 1935 zum Dank auch mal Sekt von den Kundinnen gab.

Der Jahreskalender 2021 ist für 19,80 Euro in der Hiltruper Buchhandlung, im Infopunkt, bei Westerholt, bei Burgholz, bei der Stadtteilbücherei St. Clemens sowie bei Schreib+Spiel am Osttor erhältlich.