Das Sporttreiben nach den Herbstferien war leider nur von kurzer Dauer: Kaum in das vierte Quartal gestartet, trifft der zweite Shutdown und die Einstellung des Sportbetriebs den TuS hart.

„Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Sport viel mehr Teil der Lösung als Teil des Problems ist“, erklärt Geschäftsführer Simon Chrobak , „unsere Hygienekonzepte funktionieren, von unseren Mitgliedern be-kommen wir das Feedback, dass sie sich sicher fühlen beim Sport. Nichtsdestotrotz müssen wir das Beste aus der Situation machen.“

Die Kontaktsportarten wie Basketball und Judo wurden bereits am Donnerstag mit sofortiger Wirkung eingestellt. Ab dem Wochenende ist das restliche Sportprogramm vorerst eingestellt. Ab der kommenden Woche werden wieder die beliebten Wohnzimmer-Workouts im Livestream angeboten. Auch die Tanzsparte ist hier wieder aktiv. Ebenfalls werden einige Gesundheitskurse in digitaler Form weitergeführt.

„Wir möchten die Menschen motivieren, trotz allem aktiv zu bleiben. Da profitieren wir von den Erfahrungen vom April, sodass wir schnell wieder umstellen können“ erklärt Chrobak. „Wir haben auch das Equipment ein bisschen aufgebohrt. Zum Beispiel streamen wir jetzt hochauflösend in 4k, auch der Sound funktioniert besser.“ Auch weitere Sparten arbeiten an Alternativen: Als Teil des Taek­wondoteams Münsterland wird es vom TuS vereinsübergreifend digitales Training für zuhause geben. Alle Informationen zu den Livestreams so wie alle Neuigkeiten zum Sportbetrieb finden sich tagesaktuell auf der Vereinshomepage.