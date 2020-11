Die Corona-Schutzverordnung bremst das Ehrenamt aus, wie derzeit an allen Ecken und Enden spürbar und sichtbar ist. Beinahe wäre das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung unmöglich geworden.

Es wurden zwei Firmen gefunden, die diese Aufgabe weitgehend übernehmen. Ein Arbeitseinsatz mit 20 Helfern, die für das Aufhängen der Weihnachtssterne sorgen, gilt unter den aktuellen Bedingungen schlichtweg als ausgeschlossen.

„Hiltrup wird leuchten“, erklärte am Mittwoch der Vorsitzende der Stadtteiloffensive, Jan Kaven , im Gespräch mit unserer Zeitung. Erleichterung schwang in seiner Stimme mit. „Mir ist in Stein vom Herzen gefallen.“

Zugleich erklärte Kaven, dass es eine Ausnahme bleiben soll, das Anbringen der Weihnachtssterne an Firmen zu übergeben. „Im nächsten Jahr wollen wir das wieder ehrenamtlich hinkriegen“, sagte der Vorsitzende der Stadtteiloffensive.

Ganz so einfach war die Organisation offenbar nicht. Auch auf das ehrenamtliche Engagement wird man nicht völlig verzichten können.

Doch der Reihe nach: Am Donnerstag hatte Dieter Tüns in der Bezirksvertretung Hiltrup auf die Probleme hingewiesen, die sich durch die Corona-Schutzverordnung ergeben. Er hatte zudem berichtet, dass die Stadtwerke Münster nicht einspringen könnten.

Deren Kapazitäten würden in der Innenstadt benötigt, weil auch dort Ausfälle zu kompensieren seien. Weil die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, würden die Aussteller nicht wie in den Vorjahren zu einer festlichen Beleuchtung beitragen. Man müsse in Hiltrup private Formen finden, sagte Tüns.

Vorsichtshalber hatte der Leiter der Bezirksverwaltung das Einverständnis der Fraktionen eingeholt, die Weihnachtsbeleuchtung in Hiltrup und Amelsbüren finanziell mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen.

Nach jetzigem Stand wird eine auswärtige Firma mit zwei Hubsteigern, fünf Mitarbeitern und einem Versorgungswagen anrücken, um am 21. November Sterne aufzuhängen. „Diese Firma wird den Part der Freiwilligen Feuerwehr übernehmen“, kündigte Kaven an. Eine weitere Firma, die in Hiltrup ansässig ist, werde „große Teile der Marktallee bestücken“. Der verbleibende Teil müsse durch Ehrenamtliche erfolgen. Teams mit zwei Personen, jeweils aus einem Haushalt, würde gebildet. Mit anderen Teams dürften sie nicht in Kontakt geraten. „Wir werden penibel auf die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften achten“, versicherte Kaven. An der Hülsebrockstraße übernimmt der Landwirtschaftsverlag das Aufhängen der Sterne. Kaven hofft, dass die meisten Sterne am 21. November platziert werden. Nicht ausgeschlossen sei, dass der Kreuzungsbereich von Marktallee und Westfalenstraße nicht bestückt werde.