„Das wären wirklich keine schönen Aussichten gewesen“, schreibt Bezirksbürgermeister Wilfried Stein in einer Pressemitteilung. „Ausgerechnet in dieser schwierigen Coronazeit keine leuchtenden Weihnachtssterne in Hiltrup?“

Die festliche Dekoration der Marktallee sei auch seinem „geschätzten Vorgänger Joachim Schmidt ein wichtiges Anliegen“ gewesen. „Es freut mich deshalb umso mehr, dass die Organisation gelungen ist und wir die Sterne auch in diesem Jahr bewundern können. Von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die sich dafür eingesetzt haben und weiter einsetzen werden.“

Wie berichtet, wurden zwei Firmen gefunden, die diese Aufgabe weitgehend übernehmen. Ein Arbeitseinsatz mit 20 Helfern, die für das Aufhängen der Weihnachtssterne sorgen, gilt unter den aktuellen Bedingungen schlichtweg als ausgeschlossen. Dennoch werden auch ehrenamtliche Helfer mit am Start sein müssen.