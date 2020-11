Vor der Stadthalle stehen bereits seit Wochen große Kästen aus Metall. Sie wirken ein wenig wie bestellt und nicht abgeholt. Was ist da los? Und warum geht es nicht weiter? Die Lieferung ist bereits vor rund sechs Wochen gekommen. Es sind Bauelemente einer Belüftungsanlage, die ihren Platz auf dem Dach der Stadthalle finden wird.

Die Firma hat, wie vollkommen üblich, „just in time“ geliefert. Seitdem müssen die Bauelemente zwischengelagert werden. Verzögerungen, so weiß Thomas Demes vom städtischen Amt für Immobilienmanagement, gibt es deshalb, weil die erforderliche tragfähige Unterkonstruktion auf dem Dach der Stadthalle noch nicht fertiggestellt ist. „Corona-bedingt hat die Firma eine Zeit lang nicht gearbeitet“, sagt Demes. Erst wenn die tragende Konstruktion fertiggestellt sei, könnten die Elemente auf das Dach gehievt werden.

Aber deswegen steht keineswegs die Großbaustelle Stadthalle still. Demes stellt aber klar, dass die Arbeiten in der Stadthalle ansonsten mit Hochdruck weiterlaufen. Bei der Gebäudeleittechnik, der Schalttechnik, der Lufttechnik für den großen Saal tue sich viel, sagte der Baufachmann. Ein Ende der Arbeiten sei in Sicht. Für Ende November, so erklärt Demes, sei die Inbetriebnahme der Halle vorgesehen. Dann könne der große Saal wieder genutzt werden.

Was die neue Belüftungsanlage auf dem Dach anbelangt: Selbst wenn sie bis dahin noch nicht funktioniert, sei das kein großes Problem. Die Halle könne unabhängig davon in Betrieb gehen. Angesichts des Veranstaltungsverbotes haben die Bauverzögerungen keine großen Folgen: Zwei Prüfungen, darunter eine Fischerei-Prüfung, können nicht wie geplant stattfinden.