Zu einem beginnenden Küchenbrand rückten am Donnerstag ein Löschzug der Feuerwehr Münster sowie die Freiwillige Feuerwehr Hiltrup an den Hoffmann-von-Fallersleben-Weg aus. Ein Rauchmelder-Alarm war ausgelöst und Rauchgeruch festgestellt worden. Ein entstehender Küchenbrand in der zweiten Etage hatte zu geringfügiger Rauchentwicklung auch im Treppenhaus geführt, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Daraufhin bekämpfte ein Trupp Wehrleute unter Atemschutz mit einem C-Rohr den Brand, „der schnell gelöscht werden konnte“, so der Feuerwehrsprecher. Knapp 30 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.