Ein Rauchmelder-Alarm war ausgelöst und Rauchgeruch festgestellt worden. Ein entstehender Küchenbrand in der zweiten Etage hatte zu geringfügiger Rauchentwicklung auch im Treppenhaus geführt, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr . Daraufhin bekämpfte ein Trupp Wehrleute unter Atemschutz mit einem C-Rohr den Brand, „der schnell gelöscht werden konnte“, so der Feuerwehrsprecher. Knapp 30 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.