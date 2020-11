Die Nachfrage ist enorm gewesen und hat den Hiltruper Wirtschaftsverbund regelrecht überwältigt. „Die 200 Masken mit dem 48165-Logo sind im freien Verkauf ruckzuck weg gewesen“, freut sich Oliver Ahlers . Jetzt wird kräftig nachgeordert. Der Wirtschaftsverbund rechnet damit, dass die neue Lieferung Anfang Dezember in Hiltrup eintreffen wird. Dabei orientiert sich der Wirtschaftsverbund an den modischen Vorlieben. Bislang wurden die Mund-Nase-Bedeckungen wahlweise in Weiß oder Schwarz angeboten. Da die Nachfrage nach schwarzen Masken überwog, wurde darauf verzichtet, weiße Masken zu ordern. Mit dem Verkauf wird der Ankauf einer Figur der Alltagsmenschen unterstützt. Ahlers: „Wir freuen uns, wenn die Lisbeth ihren Hund bekommt.“