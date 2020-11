In diesem Jahr hat sich die Kita St. Martin zu ihrem Namenspatronatsfest etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen lädt die Aktion Hoffnung im Bistum Augsburg zur 18. bundesweiten Aktion „Meins wird Deins“ ein. Dafür brachte jedes Kindergartenkind ein gut erhaltenes Kleidungsstück in der St. Martinwoche mit in den Kindergarten.

Alle Kleidungsstücke wurden dann gemeinsam in Kisten gepackt und an das Eine-Welt-Zentrum in Ettringen geschickt. Dort bekommt jedes Kleidungsstück ein buntes Etikett mit dem Logo der Aktion und wird dann in den Vinty´s Secondhand-Läden der Aktion Hoffnung verkauft.

Mit den Verkaufserlösen werden Kinder und Jugendliche in der Ukraine unterstützt, die meist ohne ihre Eltern aufwachsen müssen. In extra errichteten Tageszentren erhalten sie eine ganzheitliche Betreuung. „Eine tolle Aktion, wie wir finden und absolut unterstützenswert. Da machen wir bestimmt noch einmal mit, und die Kinder haben sich sehr gefreut, etwas abgeben zu können. Ganz im Sinne von St. Martin: Wie St. Martin möchte ich werden, wie St. Martin möchte ich sein, anderen Gutes tun auf Erden, dafür bin ich nicht zu klein“, freut sich die Kita St. Martin über eine, trotz Corona, sehr gelungene Aktion und ein schönes Fest.

Denn auch die Rituale kamen nicht zu kurz, so wurden Laugenbrezel geteilt und ein kleiner Laternenumzug durch die Kita veranstaltet.